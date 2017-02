SCT Menen haalt Derieuw (OMS) terug naar de stal

Nadat doelman Leandro Depaepe van Izegem zondag al tekende bij de grensclub, deed flankverdediger Niels Verschuere -ook al van Izegem- net hetzelfde. De opvallendste transfer is echter die van verdedigende middenvelder Gianni Derieuw (25) die in 2012 al doorbrak bij Menen en ook de promotie van eerste provinciale naar vierde klasse mocht vieren. Derieuw versierde nadien een transfer naar OMS Ingelmunster dankzij zijn stevige prestaties, maar komt er de laatste maanden minder aan de bak. Volgend seizoen keert hij dus terug naar de oude Meense stal. Voor Derieuw wordt het ook een weerzien met trainer Pascal Verriest die er destijds ook al zijn coach was.

Het bestuur maakte ook bekend dat assistent-coach Guy Deltombe de club zal verlaten. Hij was nog maar sinds juli 2015 in Meense loondienst. Sportief manager Tom Deny gaat op zoek naar een vervanger. Kandidaten mogen hun CV doorsturen via mail naar tomdeny1@yahoo.com.

(MPM/Foto's MPM)