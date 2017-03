Live Roeselare zet zich schrap voor de komst van Antwerp (en de supporters)

14:01

Voorzitter Yves Olivier: "Bij promotie nieuwe tribune bouwen"

"Als we de titel halen, moet er snel een nieuwe tribune gebouwd worden", beklemtoont voorzitter Yves Olivier deze week in Krant van West-Vlaanderen. "Met mijn ervaring weet ik dat daarvoor een zestal weken nodig zijn en dan moet er ook nog een nieuw veld aangelegd worden. Reken daar maar een achttal weken vooraleer het wedstrijdklaar is. Ik zou graag hebben dat de stad nu snel werk maakt van het beloofde kunstgrasveld, zodat we vooral in de winter over meer trainingsfaciliteiten kunnen beschikken."