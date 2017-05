Roeselaarse wijkagent wordt T2 bij SK Lierse

Chris Janssens en Fred Vanderbiest, de twee werken al een tijdje samen. Eerst bij KV Oostende en later Cercle Brugge. Maar Janssens kiest nu toch voor een nieuwe uitdaging als hoofdtrainer. Lierse trok inmiddels al een nieuwe T2 aan voor volgend seizoen en het is een oude bekende van Fred. David Colpaert werkte onder Vanderbiest al bij... KV Oostende en Cercle Brugge. Colpaert is wijkagent in Roeselare.