Reeksvoorstellen voor tweede amateurklasse zijn bekend

Zes West-Vlaamse clubs komen volgend seizoen uit in de tweede amateurklasse. Donderdag werden de reeksvoorstellen gelanceerd. Net als vorig jaar zouden de West-Vlaamse clubs opnieuw ingedeeld worden in de A-reeks, samen met hoofdzakelijk Oost-Vlaamse clubs. Met Pepingen, Temse en Londerzeel zitten ook drie clubs uit Vlaams-Brabant in de reeks. Boom en Bornem zouden enige twee Antwerpse clubs worden.

Reeks A: Westhoek, Torhout, Winkel, Gullegem, Izegem, Harelbeke, Petegem, Ronse, Gent, Brakel, Bornem, Pepingen, Sint-Niklaas, Temse, Boom, Londerzeel.

Reeks B: Bocholt, Hades, Hasselt, Spouwen, Thes Sport, Turnhout, Vosselaar, Zwarte Leeuw, Hoogstraten, Sint-Lenaerts, Cappellen, City Pirates, Duffel, Tienen, Wijgmaal, Overijse.