Red Flames niet voorbij Zwitserland

In het Makariostadion in de Cypriotische hoofdstad Nicosia stonden de Red Flames van bondscoach Ives Serneels een kwartier voor affluiten 2-1 voor, nadat Lien Mermans (30.) en Janice Cayman (77.) het openingsdoelpunt van de Zwitserse Carolina Abbé (26.) ongedaan hadden gemaakt. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd sleepte Selina Kuster (87.) alsnog een punt uit de brand voor Zwitserland. In de andere wedstrijd in groep A haalde Noord-Korea (FIFA 10) het met 3-0 van Italië (FIFA 16).

De Flames werken in hun EK-voorbereiding in Cyprus vier wedstrijden af, want na de groepsfase volgt een afsluitende plaatsingswedstrijd. De eerstvolgende tegenstander is Italië op 3 maart. Op 6 maart volgt de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Korea, op 8 maart wordt de plaatsingswedstrijd gespeeld. In totaal nemen er twaalf landen deel aan het toernooi.

