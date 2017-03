Red Flames lijden forse nederlaag tegen Noord-Korea in laatste groepsduel

De Noord-Koreaanse vrouwen waren dominant in de eerste helft en dankzij doelpunten van Kim Nam Hui (6.) en Ho Unbyol (30.) mochten ze met een dubbele voorsprong de kleedkamers in. Ook na de rust konden de Flames weinig inbrengen tegen de sterke Aziatische vrouwen. Na de 3-0 van Wi Jongsim (56.) kon Davinia Vanmechelen (62.) met een prachtig afstandschot de eer redden. Maar Kyonghyang Ri (71.) legde twinting minuten voor tijd de eindstand vast op 4-1.

In de andere wedstrijd in groep B won Zwitserland (FIFA 17) met 6-0 van Italië (FIFA 16). De Red Flames speelden 2-2 gelijk in hun eerste wedstrijd tegen Zwitserland en wonnen hun tweede partij tegen Italië met 4-1. Zwitserland eindigt de groep als leider met zeven punten. Noord-Korea wordt tweede met zes punten. België (4) en Italië (0) sluiten de rij.

Woensdag spelen de Belgische vrouwen nog een plaatsingswedstrijd.

(BELGA)