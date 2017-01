R. Knokke FC legt sterkhouders Alessio Staelens en Simon Savaete voor twee jaar vast

Alessio Staelens - zoon van Lorenzo - debuteerde in eerste klasse bij Cercle Brugge, maar doorbreken was niet makkelijk. Hij verhuisde vervolgens naar SK Deinze en speelde vorig seizoen bij KVK Westhoek. Dat werd daar geen echte meevaller, maar dit seizoen is hij helemaal ontbolsterd onder de vleugels van Yves Van Borm. Hij krijgt er aanvallend alle vrijheid en scoort aan de lopende band.

Ook Simon Savaete is niet weg te denken uit de 'type-11' van Van Borm. De sterkhouder op het middenveld - die voorheen bij KM Torhout speelde - vierde vorig jaar de titel in vierde klasse en ontpopt zich ook in de nieuwe tweede amateurklasse tot een van de betere spelers.

Zowel Staelens als Savaete tekenden voor twee jaar. R. Knokke FC - dat zondag thuis tegen RC Gent speelt - staat aan de leiding en wil graag naar eerste amateurklasse promoveren. Ze worden echter nog op de hielen gezeten door Sp. Petegem (dat zondag op KFC Izegem speelt) en Winkel Sport dat het thuis opneemt tegen SK Halle.