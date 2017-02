PSG geeft Barcelona voetballes, Thomas Meunier tekent voor assist

Rode Duivel Thomas Meunier (ex-Club Brugge) eiste opnieuw zijn plekje op de rechtsachter op bij de Parijzenaars. De thuisploeg legde van bij de aftrap het tempo op aan Barcelona, dat de wedstrijd onderging. Angel Di Maria (18e) bekroonde de Parijse gretigheid met een mooie vrije trap en een bijhorende 1-0 voorsprong. De troepen van Luis Enrique hadden geen antwoord klaar en Julian Draxler (40e) zorgde voor de dubbele voorsprong voor een wervelend PSG. De tweede helft bracht weinig beterschap voor Barcelona. Eerst opnieuw Di Maria (55e) en vervolgens Edinson Cavani (71e), op aangeven van Meunier, dikten aan tot 4-0. Enkel in de finale van 1994 tegen Milaan en vier jaar geleden in de halve finale tegen Bayern München kregen de Catalanen nog zo'n pandoering te verwerken in de Champions League. PSG staat door de ruime overwinning al met één been in de kwartfinale, de terugwedstrijd over drie weken lijkt niet meer dan een formaliteit.

In de andere wedstrijd dinsdagavond heeft Benfica in eigen huis Borussia Dortmund verslagen met 1-0. Een dominant Dortmund slaagde er in de eerste helft niet in zijn overwicht om te zetten in een doelpunt; Aubemayang had de 1-0 aan zijn voet, maar miste onbegrijpelijk. De bezoekers kregen net na de pauze het deksel op de neus: Mitroglou trapte Benfica met zijn eerste van deze Champions League-campagne op voorsprong. Dortmund bleef heer en meester, met 66 procent balbezit, maar het ontbrak de Duitsers aan efficiëntie. Benfica trok achterin een muur op en hield stand, onder andere door een penaltymisser van anti-held Aubemayang.

De terugwedstrijden worden gespeeld op woensdag 8 maart.

(BELGA)