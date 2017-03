In de hele stad Roeselare was zaterdag de voetbalwet van kracht. De wijk rond het stadion Schiervelde was ook verkeersvrij gemaakt. Ondertussen zijn de bussen van de Antwerpsupporters al terug uit Roeselare vertrokken.

In en om het stadion waren zo goed als geen incidenten te melden. Bij een paar woordenwisselingen werd wel één Antwerpsupporter administratief aangehouden. Na de wedstrijd kwam het ook niet tot een veldbestorming.

(Belga)