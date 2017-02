Philippe Cailliau wordt volgend seizoen trainer van KFC Poperinge B

Sinds KFC Poperinge vorig seizoen begon met een B-ploeg in vierde provinciale stond Tom Vandenbussche aan het sportieve roer. De Ieperling besliste al een tijdje geleden echter om daar na dit seizoen mee te stoppen, al blijft hij wel betrokken bij de jeugdwerking van KFC Poperinge. Volgend seizoen wordt hij opgevolgd door Philippe Cailliau, die dit seizoen de Poperingse U17 onder zijn hoede heeft. In het verleden was Cailliau onder andere ook jeugdtrainer bij KSK Vlamertinge en hulptrainer en gerechtigd correspondent bij KBS Poperinge.