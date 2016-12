Patrick Rotsaert wordt teammanager bij KFC Izegem, Bruno Debo verlengt contract als hoofdtrainer

KFC Izegem heeft een overeenkomst bereikt met Patrick Rotsaert als teammanager. Hij heeft jaren ervaring in gelijkaardige functies bij KSV Roeselare, Cercle Brugge en recent nog FC Gullegem.

Ook de overeenkomst met Bruno Debo werd verlengd. Nadat hij jarenlang als speler actief was bij KFC Izegem, enkele jaren T2 was bij Franky Dekenne, begint hij volgend seizoen aan zijn derde jaar als hoofdtrainer van KFC Izegem. "Dit kadert in het voortzetten van de ingeslagen weg van groei, ambitie en continuïteit", oppert sportief manager Mario David.

(WVS)