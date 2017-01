Aaron Vandendriessche verliet in het tussenseizoen KVV Coxyde voor Winkel Sport. De polyvalente middenvelder kan ook in de verdediging uit de voeten. Hij is na Lutun, Khiter, Velghe, Dhoest, Reuse, Voskanian en Verhooghe de achtste speler die zijn contract verlengde.

Van R. Knokke FC komt Nicholas Tamsin over. Hij speelde vorig seizoen nog bij Vandendriessche en Voskanian in Koksijde.

(WVS)