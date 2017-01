De Brigands zijn er dan toch in geslaagd met de vollepot huiswaarts te keren uit Wervik. Trainer Lieven Gevaert was er niet helemaal gerust in gezien kelderploeg Wervik de winnaar Wetteren al met 5-0 huiswaarts stuurde. Zover lieten de brigands het echter niet komen al werd het een heel nipte zege me...