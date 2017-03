Olsene Sportief na 15 jaar weer kampioen

Olsene Sportief had zondag in Volkegem aan een gelijkspel (1-1) genoeg om kampioen te worden in 4e provinciale B Oost-Vlaanderen. De naaste achtervolgers verloren punten. Bottelare speelde gelijk tegen Nokere Kruishoutem en Maarkedal verloor tegen FC Kluisbergen. Op deze titel heeft de ploeg, die vijf jaar geleden bijna stopte, vijftien jaar gewacht.