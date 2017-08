OH Leuven vernedert Cercle Brugge met zware 7-1 cijfers

De wedstrijd was bij de rust al gespeeld na doelpunten van Nikola Storm (26.), Yannick Aguemon (29.) en Mathieu Maertens (38.).

Cercle Brugge was nergens en na de rust werd het meteen 4-0 via opnieuw Aguemon (48.).

De 4-1 van Rodas Ramirez (58.) was amper een eerredder te noemen, want het werd nog 7-1 via het tweede doelpunt van Storm (65.), Kenneth Schuermans (81.) en het derde doelpunt van de avond van Aguemon (90.).

Cercle Brugge verliest zo zijn leidersplaats aan Roeselare, dat vrijdagavond met 2-2 gelijkspeelde op bezoek bij Lierse. Roeselare heeft zeven punten, Cercle volg op de tweede plaats met zes punten. OHL staat op de vierde plaats met vier punten.

(Belga - foto's Belga)