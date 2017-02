Nigel Smith (ex-KSV Rumbeke) wordt hulptrainer bij OMS Ingelmunster

Christ Vandevyvere verliet de ploeg recent om als hoofdtrainer aan de slag bij eersteprovincialer SVD Kortemark. Ook Nigel Smith was in die reeks aan de slag tot hij kort voor Nieuwjaar na 7,5 seizoen de bons kreeg. Philip Mercier nam over, maar een echte kentering in de resultaten was er nog niet.

Torhoutenaar Nigel Smith vult dus de vacature in die Vandevyvere liet. Naar volgend seizoen toe is de trainerstaf van de fusieclub al gemaakt. Namens OMS Ingelmunster bljift T1 Lieven Gevaert aan boord, van de kant van KFC Izegem zullen Kurt Berton (T2) en keepertrainer Kurt Vandoorne aan de slag gaan bij fusieclub KFC Mandel United.