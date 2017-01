Nicholas Tamsin ruilt volgend seizoen R. Knokke FC voor titelconcurrent Winkel Sport

Nicholas Tamsin (27) speelde in de jeugd van Cercle Brugge, klopte er ook op de poort van het eerste elftal, maar echt doorbreken zat er niet in. Hij ging bij dan maar bij de toenmalige tweedeklasser KV Turnhout aan de slag waar SV Zulte Waregem hem oppikte. Hij speelde met SVZW ook enkele wedstrijden in eerste klasse, maar koos vervolgens voor de ambitieuze tweedeklasser Waasland-Beveren.

Vervolgens trok hij in 2012 naar KVV Coxyde waarmee hij de promotie naar tweede klasse vierde. Begin dit jaar werden bijna alle contracten daar ontbonden. Hij ruilde dan maar - net als teammaats Tjendo De Cuyper en Niels Mestdagh - de west- voor de oostkust.

Knokke puurde 37 op 39 uit de laatste 13 wedstrijden

Bij FC Knokke schrijft het drietal ondertussen mee aan een mooi verhaal. Knokke staat op kop. Uit de laatste 13 wedstrijden puurden de mannen van trainer Yves Van Borm maar liefst 37 op 39. Dit weekend moet Knokke op verplaatsing Sparta Petegem, dat op één punt volgt, bekampen.

Maar Tamsin verlaat dus straks Knokke. Hij gaat naar Winkel Sport - momenteel derde in de stand - waar ook zijn ex-ploegmaats Gregory Mahau, Aaron Vandendriessche, Felix Reuse en Masis Voskanian spelen. Die laatste twee tekenden overigens al bij. De vaardige middenvelder is de eerst aanwinst voor Winkel Sport voor volgend seizoen.