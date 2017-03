Naigell Vanfleteren scoort vier keer voor Club Roeselare, krijgt rood en krijgt daarna nog verslag a

KSV Nieuwpoort telde voor de match nog maar één puntje, dat werden er nu twee. Dat puntenverlies lag bij Club Roeselare op de maag, al zal hetgeen na de wedstrijd gebeurde wellicht nog een serieus staartje krijgen.

Naigell Vanfleteren - die in de eerste helft al geel had gekregen - toonde zich van Roeselaarse kant goed bij schot. Hij potte maar liefst vier goals waarvan de 4-5 in 88ste minuut. De buit leek binnen, maar twee minuten later kreeg hij rechtstreeks rood onder de neus geduwd en zag dat de thuisploeg nog in extremis gelijkstelde. De Roeselaarse kapitein ging verhaal halen bij de lijnrechter, er ontstond wat tumult en de Roeselaarse kapitein mag zich aan een verslag verwachten. Wordt vervolgd.