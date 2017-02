Nagim Amini (in april 21 jaar) doorliep de jeugdopleiding van RC Lens en kwam via Tours bij KSV Roeselare terecht. Daar speelde hij in de beloften en dit seizoen is hij aan de slag bij KSV Oudenaarde in de eerste amateurklasse. Hij moest het er stellen met een handvol invalbeurten en kon nog niet scoren. Bij FC Gullegem hoopt hij daar volgend seizoen verandering in te brengen.

(WVS)