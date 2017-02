Na Wim Vandoorne en Olivier Djerdi nu ook Daymon Billiet van KFC Izegem naar FC Gullegem

FC Gullegem is aan een serieuze remonte bezig waardoor het behoud in tweede amateurklasse plots weer mogelijk lijkt. De club is ook al serieus bezig met volgend seizoen, waar de club vooral uit de Izegemse vijver vist. Daar zijn wel wat spelers op overschot nu de fusie met OMS Ingelmunster tot KFC Mandel United is aangekondigd.

Eerder al tekende de defensieve sterkhouder Wim Vandoorne, die tien seizoenen bij KFCI actief was, op de Poezelhoek. Ook Olivier Djerdi, dit seizoen vooral tweede doelman bij rood-zwart, kiest voor voor FC Gullegem. Djerdi kwam vorig seizoen over van SW Harelbeke, onder meer samen met spits Daymon Billiet. En ook hij komt dus naar FC Gullegem.

Nog een transfer aan inkomende zijde is die van Louis Coetsier. De zoon van Ivan Coetsier voetbalde in de jeugd voor Moeskroen, Club Brugge en SV Zulte Waregem en speelde dit jaar vooral bij de beloften van SK Deinze (eerste amateurklasse). Pa Ivan was de jongste jaren trainer in de provinciale reeksen. Louis wordt deze zomer 20. Met ook nog Billiet (20) en Djerdi (19) trekt FC Gullegem daar duidelijk de kaart van de jeugd.