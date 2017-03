Na Lauden Hugelier ook Ayron Verkindere van KFC Izegem naar KVK Westhoek

KFC Mandel United heeft al 15 posities in de kern ingevuld, maar daar is dus ook geen plaats voor Ayron Verkindere. De Moorsledenaar speelde tot vorig seizoen bij Cercle Brugge waar hij ook een profcontract had. Bij Izegem was hij op zoek naar speelminuten en die vond hij ook. "Al is de overstap van het profvoetbal naar de amateurs geen evidentie", liet hij zich recent in onze krant ontvallen.

Verkindere tekende nu een contract bij KVK Westhoek, ook een ploeg uit de tweede amateurklasse. In Ieper vindt hij ook Lauden Hugelier terug. De verdedigende middenvelder tekende eveneens zopas daar een verbintenis.