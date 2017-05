MVV Waregem promoveert naar tweede nationale minivoetbal

Waregem dat vorig jaar zakte naar derde klasse begon heel goed aan de partij. Koen Termote trof in de eerste minuut al de paal. In minuut zeven was het wel raak. Termote zorgde voor de 1-0. Enkele minuten later was het Jordy Vanhoucke die de voorsprong verdubbelde. Bezoeker Bjorn Rotsaert miste enkele tellen later zijn schepcorner niet, 2-1. In de tweede periode stonden de bordjes terug helemaal in evenwicht toen Niels Rotsaert raak trof, 2-2. De mee opgerukte doelman Stijn Dierick bracht Waregem terug op voorsprong, maar de onvermijdelijke Bjorn Rotsaert zorgde voor de 3-3 ruststand via een schepcorner. MVV begon het best aan de tweede helft en liep tot 6-3 uit na driekwart spelen. Oostkamp moest dus in de slotperiode aan de bak maar liep op enkele fast-breaks. Waregem verzuimde die af te maken en kreeg het deksel op de neus. De bezoekers knokten zich volledig terug, 6-6. De opluchting was groot toen eerst Jordy Vanhoucke en kort daarna Koen Termote nog tweemaal de netten deed trillen, 9-6. Enkel Bjorn Rotsaert kon in de slotminuut nog tegen prikken voor Oostkamp. Felbevochten, maar verdiende zege voor MVV Waregem die na één jaar terug naar tweede nationale mag.

(ELD)