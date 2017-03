Molenwiekende Antwerp-spits mag spelen tegen Roeselare, KSV reageert verontwaardigd

In de slotfase van de partij deelde de Ghanese spits van de Great Old een elleboogstoot uit aan Baptiste Schmisser, die met een bebloed gezicht naar de kant moest. Scheidsrechter Ken Vermeiren gaf Owusu een gele kaart, maar de spits van Antwerp moet nu alsnog een schorsing vrezen.

De terugwedstrijd van zaterdag op Schiervelde komt evenwel niet in gevaar. Owusu moet immers pas volgende week dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen. Als Antwerp promoveert, gaat de eventuele schorsing pas volgend seizoen in. In het andere geval dreigt de Great Old zijn spits te missen in Play-off II.

Dat de speler zomaar aan de aftrap kan verschijnen in Roeselare-Antwerp, gaat er bij KSVR niet in. "Bekijk anders die elleboog eens op het einde van de eerste helft, die is nog erger", zo fulmineert Roeselare op Twitter. KSV staaft dat ongenoegen vervolgens nog met videofragmenten van de bewuste fases. Wie het volume hard genoeg zet, hoort er trouwens ook meteen West-Vlaamse commentaar bij.