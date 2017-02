Michael Kissie nieuwe toptransfer van KVC Wingene

Michael Kissie speelde de afgelopen drie seizoenen bij Dikkelvenne waar hij mee de promotie afdwong naar 3e amateurklasse. Begonnen met tennis, schakelde hij op 13-jarige leeftijd over naar het voetbal bij vierdeprovincialer Oostakker waar hij in tweede provinciale samen speelde met Elimane Coulibaly, momenteel aan de slag bij KVK Westhoek, na passages bij onder meer AA Gent en KV Oostende. Voorheen speelde atletische, krachtige en explosieve voorspeler met scorend vermogen zeven jaar bij Sparta Petegem met een onderbreking van 2 jaar bij derdeklasser Oudenaarde. Bij Dikkelvenne werd hij steevast links of rechts op de flank geposteerd. De bedoeling bij Wingene is om terug in de spits te kunnen spelen, zijn favoriete positie.

(WD)