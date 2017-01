Maar liefst 14 spelers stappen op bij Racing Waregem

Het rommelt al een tijdje bij Racing Waregem. In het kort botert het al een tijdje niet meer tussen trainer Nico Cottenier en enkele spelers en dat dispuut kwam de laatste dagen tot een hoogtepunt. Uiteindelijk beslisten 14 spelers om niet meer in actie te komen voor de Rassing. Dat lieten ze dinsdag weten in een persbericht.

...