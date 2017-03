Maak kennis met... de enige Antwerp-fan in het vak van KSV Roeselare

En dus zijn de supporters van Antwerp nog niet helemaal op hun gemak. Eén van die supporters zal de wedstrijd zaterdagavond bovendien 'moeten' volgen temidden de achterban van opponent Roeselare. Zijn naam? Kenny Sierens (36), arbeider bij Verhoestraete, partner van Sanne en papa van twee jonge kindjes. Hij is dan wel een volbloed Roeselarenaar en hij supportert zaterdag temidden zijn Roeselaarse vrienden... zijn hart klopt wel voor rood-wit.

Kenny is een échte fan, eentje die z'n club in goede én kwade dagen bleef ondersteunen. En in het geval van Antwerp was dat laatste de voorbije jaren niet evident. "De eerste vonk was er toen ik Antwerp de Europese finale zag spelen in Wembley", vertelt Kenny. "Daarna groeide de sympathie en uiteindelijk was de eerste match die ik zag een duel tussen Antwerp en Beerschot."

Kenny was toen vooral onder de indruk van de sfeer in de Bosuil en hij was verkocht. Hij bleef The Great Old volgen en trok doorheen de jaren vaak naar Deurne. Ook toen Wembley een verre herinnering werd en het de club financieel en sportief allerminst voor de wind ging. "Toen eerste klasse nog dichtbij was, waren er nog wel redelijk wat West-Vlaamse supporters van Antwerp", vertelt Kenny. "Maar tijdens de jaren in tweede klasse werden dat er alsmaar minder. De supporters keken soms raar op toen ze hoorden van waar ik kwam."

Maar KSV Roeselare dan, dat eveneens een unieke kans heeft om weer naar het hoogste niveau terug te keren? Gunt hij het zijn eigen stad niet? "Ik heb zelf nog gevoetbald, bij Club Roeselare", grinnikt Kenny. "Daarom is er ook niet zo veel sympathie voor Schiervelde. Dat is alleen een tijdje anders geweest toen mijn neef, Jurgen Sierens, er de netten verdedigde."

Toch is Kenny zeker niet tegen KSV Roeselare. "Zij mogen gerust volgend jaar dan promoveren", klinkt het. "Dan kan ik weer op Schiervelde naar Antwerp gaan kijken! (lacht)"

Doordat Antwerp en Roeselare enkele jaren samen in tweede klasse aantraden, bood dat voor Kenny natuurlijk het voordeel dat hij 'zijn ploeg' ook af en toe kon zien in eigen stad. "Dat is eigenlijk nooit een probleem geweest", vertelt Kenny. "Soms stak ik m'n Antwerp-sjaal onder mijn jas of liet ik die thuis, maar ik heb nooit problemen gehad."

De problemen met Antwerp-supporters (Politiezone RIHO zet zaterdag ongeziene politiemacht in voor de komst van RAFC, fv), relativeert Kenny. "Er zitten natuurlijk enkele rotte appels tussen, maar het merendeel is gewoon supporter en wil mooi voetbal zien. Ik ben al naar duels geweest waar géén politie was en waar de supporters van de clubs gewoon verbroederden. Maar ik snap het wel hoor, nu is het natuurlijk wel een erg beladen match."

En een pronostiek, zit dat er in? "Ik durf er geen uitspraken over doen", bekent Kenny. "Ik merk dat ik al de hele week nerveus loop. Het ziet er natuurlijk goed uit met die voorsprong, maar ik ben zeker nog niet op mijn gemak." In elk geval, als Antwerp zaterdagavond aan het langste eind trekt, zal Kenny uiteraard door het dolle heen zijn. Maar dan van binnen. "Een feestje? Neen, waarschijnlijk niet. Ik zal héél content zijn van binnen, maar ik zal tussen Roeselare-supporters staan hé. Misschien dat ik nog naar het stadion van Antwerp zou gaan als er daar iets georganiseerd wordt, maar ik moet het ook niet te bont maken. Zondagochtend moet ik op de training staan van de U21 van Hooglede. En daar moet ik toch ook een beetje fris man zijn hé!"

