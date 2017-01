Lof voor vrijwilligers tijdens nieuwjaarsreceptie Torhout KM

Het was persverantwoordelijke Peter Verplancke die iedereen verwelkomde en onmiddellijk zorgde voor een primeur. Hij wist namelijk te melden dat er deze week twee nieuwe spelers werden binnengehaald, wat het totaal dit seizoen op vijftien brengt.

"Ik ben blij met de plaats waar we nu staan", waren de woorden van voorzitter Dick D'hoore, die ook het volledig team van Torhout 1992 KM bedankte voor hun inzet en in het bijzonder de vrijwilligers. "Want zonder die mensen is er geen KM Torhout", klonk het. Ook was er nog een woordje van lof voor zijn gedreven trainer Alain Deschodt.

(GC - Foto Coghe)