Leider Knokke vernedert Torhout KM in eigen huis

Een uitslag die nog meer erbarmelijke vormen had kunnen aannemen zonder enkele sublieme tussenkomsten van doelman Olievier.

Met een uitverkocht eetfestijn, gratis toegang voor de familie van de jeugdspelers en het ingehuurde vroegere Saxon-orkest wilden de Torhoutenaren een heus feest maken van de komst van leider Knokke. Na thuiszeges tegen toppers Winkel Sport en Petegem hoopten de KM'ers heimelijk om ook de kustjongens punten afhandig te maken. De Torhoutenaren stapten het veld op na twee verliespartijen én zonder de geschorste Mputu en de gekwetste Vandaele. Veel verschil in het uiteindelijk resultaat zou het ontbreken van de twee sterkhouders niet maken, want daarvoor waren de kustjongens te oppermachtig.

Overrompelende leider

De Knokkenaren drukten van bij de aftrap stevig het gaspedaal in en namen in het eerste halfuur doelman Olievier al stevig op de korrel met schoten van De Cuyper, Vandewalle, Tamsin en Staelens. Na 39 minuten viel de lang verwachte treffer dan toch. Serpieters had blijkbaar goed het eerste Lierse-doelpunt van Joachim in de topper tegen Antwerp bekeken en bonjourde vanop ruim 35 meter een heerlijke pegel in de KM-kruising. De Torhoutenaren die tegen de overrompelende leiders weinig in het stuk voorkwamen, moesten tot vier minuten vóór het rustsignaal wachten op een eerste doelkans. Doelman Paepe kreeg in eerste instantie een poging van Turcan van dichtbij niet onder controle, maar was snel terug bij de pinken om het zacht rebound-puntertje van Lannoo op te rapen. De leiders, die met een spelsysteem zonder echte spits uitpakken, zetten met hun aalvlugge en goed gestoffeerde aanvalslinie na de rust onmiddellijk terug stevig druk op de Torhout-defensie.

Centrale verdediger Serpieters gaf het sein voor een verder doelpuntenfestival door na 57 min. knap een hoekschopbal van Vandewalle binnen te knikken. De kustjongens konden vervolgens een demonstratieles oogstrelend voetbal geven, met hoog stoorwerk en snelle balwisselingen. De Torhoutenaren werden gedegradeerd tot figuranten die achter een ongrijpbare bal en achter de feiten aanliepen. Gewezen Torhout-spelers De Cuyper en Savaete gaven met elk een knap doelpunt, na mooi uitgespeelde acties, nog eens hun herinneringsvisitekaartje af. Het was tot in de slotminuut wachten op de eerste ernstige doelkans van de KM'ers. Turcan kopte knap een voorzet van Frutos naar doel, maar doelman Paepe tikte met een aardige beweging de kans over de deklat. De ingevallen Andries zorgde prompt voor een tegenantwoord met een afstandsschot na een snelle tegenaanval. Doelman Olivier voorkwam met een prima redding nog meer beschamende verliescijfers.

"Nog nooit verloor ik als trainer met dergelijke cijfers. Alhoewel wij laag en compact speelden, slaagde Knokke er in om toch steeds een mannetje vrij te krijgen en kansen te scheppen. Na de 0-2 probeerden wij iets meer offensief te spelen, maar gegokt en verloren. Met onze nul op negen moeten wij bescheiden blijven", kwam het van Torhout-trainer Allan Deschodt na afloop. Knokke-verdediger Kierian Serpieters luidde met twee knappe openingstreffers het doelpuntenfestival van de bezoers in. "Ik scoorde nog nooit twee doelpunten in een wedstrijd. Dit seizoen bleef het beperkt tot één doelpunt tegen Gullegem. Tijdens de eerste helft zakte Torhout sterk terug, maar kon op een uitstekende doelman rekenen. Nu mogen wij die titel niet meer uit handen geven. Ik had nog een contract voor één jaar bij Knokke, maar vorige donderdag kwam ik met de voorzitter overeen om de volgende twee jaar aan de kust te voetballen", vertelt de parttime student, parttime OCMW-medewerker. Knokke-trainer Yves Van Borm: "Wij domineerden de wedstrijd en speelden op erg hoog niveau. Alles liep perfect en ik moest niets bijsturen. Het was gewoon genieten. Met ons concept zonder spits spelen wij een systeem dat op geen enkel niveau wordt toegepast. De spelers hebben zich deze speelwijze goed eigen gemaakt en het loopt voortreffelijk." Zondag wacht de Torhoutenaar een nieuwe zware opdracht met de verplaatsing naar Aalst. Knokke ontvangt zaterdagavond hekkensluiter Menen.

(MB - Foto's Bart)