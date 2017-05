Leander Dendoncker pakt de titel met Anderlecht

Anderlecht had in zijn laatste twee wedstrijden nog twee punten nodig om zeker te zijn van de titel. Aanvankelijk zag het er niet al te best uit, want aan de pauze keek paars-wit in Charleroi tegen een 1-0-achterstand aan. Na de rust kon de scheve situatie nog helemaal rechtgezet worden dankzij twee doelpunten van Teodorczyk en één van Bruno. Achteraf bekeken had de zege zelfs niet eens nodig geweest, want eerste achtervolger Club Brugge verloor in Oostende.

En nu een transfer?

Voor Dendoncker is het zijn tweede titel sinds hij deel uitmaakt van de A-kern, al speelde hij in het kampioenenjaar 2013-2014 geen minuut in een competitiewedstrijd. Dit seizoen was de Passendalenaar niet weg te denken uit de basis bij de Brusselaars. Afwachten of hij ook volgend seizoen nog op onze velden te zien zal zijn, want verschillende buitenlandse clubs trekken aan de mouw van de middenvelder.