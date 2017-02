Leander Dendoncker met Anderlecht naar achtste finales Europa League

Paars-wit kwam opnieuw met een fel gewijzigde opstelling aan de aftrap in het Petrovskiy-stadion. Doelman Ruben Martinez, verdediger Olivier Deschacht en aanvaller Isaac Kiese Thelin mochten aan de partij beginnen. Sofiane Hanni, Kara Mbodji en Lukasz Teodorczyk waren niet fit geraakt. Bij Zenit bleef Nicolas Lombaerts net als vorige week aan de bank gekluisterd.

De Russen leden in Brussel een 2-0 nederlaag en maakten hun aanvallende intenties van bij het begin van de partij duidelijk. Hoewel dat niet meteen grote kansen opleverde, werd Anderlecht teruggedrongen op de eigen helft. Na twintig minuten klom Zenit dan ook verdiend op voorsprong. Dzyuba hield zijn verdediger makkelijk af, maar ging op zoek naar een strafschop en verloor het leer. Giuliano pikte de aanval op, kapte Dendoncker en doelman Ruben uit en schoot de 1-0 tegen de netten. Op slag van rust ontsnapte RSCA aan een dubbele achterstand, een vrijschop ging net naast de kooi van Ruben.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Zenit ontfermde zich over de bal en probeerde de soms stuntelige Brusselse verdediging te ontwrichten. Kokorin trof eerst nog de paal, maar twintig minuten voor tijd had de thuisploeg de 2-0 nederlaag teniet gedaan. Artem Dzyuba werkte een vloeiende aanval, na weliswaar matig verdedigend werk van Anderlecht, feilloos af. Vijf minuten later troefde Dzyuba Deschacht makkelijk af en legde hij de bal panklaar voor Giuliano. Die liet de 3-0 niet liggen.

Anderlecht-coach René Weiler liet de kopbalsterke verdediger Bram Nuytinck invallen voor Chipchiu en dat bleek een geniale wissel te zijn. In de slotminuut kopte de invaller het leer door tot bij Thelin, die de 3-1 maar had binnen te knikken. Zo kroop Anderlecht, dat slechts één poging op doel liet noteren, door het oog van de naald naar de achtste finales van de Europa League.

