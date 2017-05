Leander Dendoncker enige West-Vlaming in selectie van de Rode Duivels

Grote verrassingen had bondscoach Roberto Martinez niet in petto. Zoals verwacht is Vincent Kompany er opnieuw bij, al blijft Eden Hazard wel aanvoerder. Moussa Dembele en Thomas Meunier ontbreken door een blessure. In de kern van 27 spelers zit slechts één West-Vlaming: Leander Dendoncker. Hans Vanaken van Club Brugge, die wel in de voorselectie zat, is er niet bij. Ook Nicolas Lombaerts is er opnieuw niet bij.

Doelmannen: Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thibaut Courtois (Chelsea/Eng), Simon Mignolet (Liverpool/Eng), Matz Sels (Newcastle/Eng)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham/Eng), Dedryck Boyata (Celtic/Sch), Laurent Ciman (Montréal Impact/Can), Vincent Kompany (Manchester City/Eng), Thomas Vermaelen (AS Roma/Ita), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng)

Middenvelders: Yannick Carrasco (Atlético Madrid/Spa), Nacer Chadli (West Bromwich/Eng), Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United/Eng), Thomas Foket (AA Gent), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Radja Nainggolan (AS Roma/Ita), Youri Tielemans (Anderlecht/vanaf 1 juli AS Monaco/Fra), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn)

Aanvallers: Michy Batshuayi (Chelsea/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Chelsea/Eng), Romelu Lukaku (Everton/Eng), Dries Mertens (Napoli/Ita), Kevin Mirallas (Everton/Eng), Divock Origi (Liverpool/Eng)