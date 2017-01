Laurens Vandenheede verlaat Wingene voor RC Harelbeke

Laurens Vandenheede (25) deed met Dender ervaring op in tweede en met Torhout in derde nationale, maar de aanvallende middenvelder was dit seizoen bij eersteprovincialer VC Wingene aan de slag. Met Wingene is hij op weg om de poort naar de nationale reeksen open te beuken, maar door deze transfer is Vandenheede al zeker om volgend seizoen nog een niveau hoger te voetballen.

En er is nog goed nieuws voor Harelbeke, want Arne Vanneste verlengde zijn contract. Vanneste, die in Moorsele begon te voetballen, zal straks aan zijn zesde seizoen beginnen bij Harelbeke. Eerder verlengden ook al Jeroen Doornaert, Jens Noppe en Besart Selmani hun overeenkomst.