Lauden Hugelier ruilt straks KFC Izegem voor reeksgenoot KVK Westhoek

Lauden Hugelier, vorige maand 27 geworden, is aan een stevig seizoen bezig bij KFC Izegem. Meestal wordt hij er als defensieve middenvelder uitgespeeld. Maar hij kan ook als centrale verdediger uit de voeten. Als kopbalsterke speler pikt hij ieder seizoen ook wel zijn doelpunten mee.

Voor de Gullegemnaar bij Izegem neerstreek was hij actief bij Moeskroen, Aalst en KSV Oudenaarde. Bij KFC Izegem dat straks opgaat in de fusie met OMS Ingelmunster tot KFC Mandel United was er geen plaats voor hem. KVK Westhoek greep deze opportuniteit en legde hem vast voor volgend seizoen.

(WVS)