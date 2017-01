Yves Vanderhaeghe na het 1-1-gelijkspel: "Alles blijft nog mogelijk"

"Het was niet onze beste dag", gaf de KVO-coach direct toe. "We hadden het moeilijk, maar komen toch 1-0 voor. Dan denk je dat het vertrouwen groeit, maar dat kwam niet. Het bleef moeilijk voetballen voor ons. Als we de bal recupereerden, konden we die niet lang genoeg in de ploeg houden en daardoor kwamen we nooit op adem. We maakten te weinig gebruik van de vrije ruimte."

Vanderhaeghe kwam ook nog even terug op het tegendoelpunt. "Een schot van ver, dat is ergens jammer. Maar het is natuurlijk ook zo dat Genk genoeg kansen had voor één of zelfs meerdere doelpunten. Alles is nu nog mogelijk, we blijven strijdvaardig."

Dat zal nodig zijn. KV Oostende moet sowieso scoren in Genk op 31 januari. "Maar we hebben nog maar één match niet gescoord dit seizoen en dat was op Club Brugge. Voor de rest konden we telkens scoren."

Zijn collega Albert Stuivenberg was meer tevreden. Hij lachte na zijn debuut, ook al verdiende Genk meer dan een gelijkspel. "Let op, ik ben niet tevreden over het resultaat. Wel over het aantal onbenutte kansen. Maar goed, eerst moet je kansen creëren en dat doen we dus. Dit geeft perspectief voor de toekomst. Een gelijkspel vind ik niet de correcte waardeverhouding."

(OVG)