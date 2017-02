Yves Vanderhaeghe looft strijdershart van KV Oostende

De Kustboys dwongen dinsdagavond de kwalificatie af dankzij een knappe 0-1 zege in Genk en dat had volgens Vanderhaeghe vooral te maken met de mentaliteit die zijn spelers voor de dag legden.

"Zo heb ik mijn spelers nog nooit zien strijden", bekende de maandag 47 jaar geworden Vanderhaeghe na de wedstrijd in de Luminus Arena, waar KV Oostende na twee nederlagen op rij in de competitie weer met de zege kon aanknopen en hem dus een perfect verjaardagscadeau bezorgde. "Wat een contrast in vergelijking met de vorige wedstrijden, die we verloren door een gebrek aan de juiste mentaliteit. Vandaag hebben mijn spelers getoond dat ze het wel in zich hebben. Ze wilden echt die bekerfinale. De basis voor deze kwalificatie hebben we echter in de heenwedstrijd gelegd. Toen hebben we enorm afgezien en beseften we na afloop dat het vandaag knokken zou worden. Dat zag je meteen in het openingskwartier, toen hadden we zelfs een keer meer kunnen scoren. Genk moet ook in eigen boezem kijken. Ze hadden over twee wedstrijden bekeken de kansen om meer te scoren."

Een belangrijke schakel in het KVO van Vanderhaeghe is Knowledge Musona, die pas maandag terugkeerde van de Africa Cup en een dag later al voor het doelpunt van de kwalificatie tekende. In alle competities samen was dat al het tiende doelpunt van het seizoen van de Zimbabwaan. "Als je naar zijn statistieken kijkt, weet je dat hij belangrijk is voor ons. Hij is voetballend sterk en denkt snel doelgericht. Hij heeft enorm veel kwaliteiten", aldus Vanderhaeghe.

Naarmate de wedstrijd vorderde, kwamen er toch meer barsten in de Oostendse afweer en werd het nog enkele keren bijzonder heet voor de kooi van William Dutoit. "We werden moe en toen voerden sommige jongens hun taken niet meer uit. Zo versierde Genk nog enkele kansen. Voordien slaagden we er wel in om hoog druk te zetten en zo hielden we ze wel weg van ons eigen doel."

