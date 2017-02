Twee pareltjes van Tielemans bezorgen Anderlecht zege in Oostende

Youri Tielemans maakte er zondagavond een korte maar mooie show van in Oostende. KVO leek op weg naar een resultaat tegen Anderlecht, maar Tielemans bewees waarom hij een van de grootste talenten in Europa is. In vijf minuten besliste hij de match met twee pareltjes. De match eindigde uiteindelijk op 1-4 voor Anderlecht.