Marseillefans weigeren de bus in te stappen en trekken in colonne naar het stadion

Maar toen de fans zich met de bus moesten verplaatsen naar het stadion, weigerde het merendeel dat. Ze marcheerden door het centrum van Oostende, langs onder meer het casino, door de straten van Oostende. Ze scandeerden en hier en daar vloog een plastic fles. De politie was massaal present om de groep te escorteren en het laatste stukje moest op de zeedijk worden afgelegd.

KV Oostende-coach Yves Vanderhaeghe stuurt in de terugwedstrijd van de derde voorronde in de Europa League tegen Olympique Marseille hetzelfde elftal de wei in als in de heenwedstrijd. KVO moet in zijn allereerste Europese thuismatch een 4-2 nederlaag ophalen om door te stoten naar de play-offronde. David Rozehnal krijgt centraal in de verdediging de voorkeur op Nicolas Lombaerts, in Marseille zat de 39-voudige Rode Duivel 90 minuten op de bank.

Doelman Silvio Proto rekent op viermansdefensie Brecht Capon, David Rozehnal, Zarko Tomasevic en Antonio Milic om te verhinderen dat Marseille kan scoren. Voor de verdediging moeten Andile Jali en aanvoerder Sébastien Siani de Franse aanvalsgolven opvangen. Diepe spits Joseph Akpala krijgt offensieve steun van Ramin Rezaeian, Franck Berrier en Knowledge Musona.

Opstellingen:

KV Oostende: Proto, Capon, Rozehnal, Tomasevic, Milic, Jali, Siani (cap), Rezaeian, Berrier, Musona, Akpala.

Coach: Yves Vanderhaeghe (Bel)

Olympique Marseille: Mandanda, Sakai, Rolando, Rami, Hubocan, Sanson, Luiz Gustavo, Lopez, Ocampos, Germain, Payet (cap).

Coach: Rudi Garcia (Fra)

Aftrap 20u45

(OVG)