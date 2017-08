KVO verliest nu ook in Eupen en is alleen laatste

Eupen begon beter aan de wedstrijd en kwam ook op voorsprong dankzij Mbaye Leye, onlangs met veel bombarie vertrokken bij Zulte Waregem.

Een kwartier later hingen de bordjes toch weer in evenwicht toen Michiel Jonckheere op aangeven van Zinho Gano binnenschoot: het eerste doelpunt van KVO in deze competitie.

Na de pauze kregen zowel Ocansey als Canesin een goede mogelijkheid om hun team op voorsprong te brengen. Even later kreeg Ocansey een herkansing en deze keer faalde hij niet: 2-1.

KVO kreeg langs Gano nog kans op de gelijkmaker maar de spits faalde. 0 op 12 en toch een crisisje aan de kust.

(Belga - foto's Belga)

AS Eupen - KV Oostende: 2-1

Doelpunten: 22' Leye 1-0, 36' Jonckheere 1-1, 58' Ocansey 2-1.

KV Oostende: Proto, Rezaeian, Rozehnal, Tomasevic, Milic, Siani, Jali, Canesin (85' Banda), Vandendriessche (78' Akpala), Jonckheere, Gano.