KV Oostende ziet ook Knowledge Musona naar Africa Cup vertrekken

Pasuwa maakte op 19 december al een 31-koppige voorselectie bekend. Daarvan vielen Nelson Chadya, Liberty Chakoroma, Talent Chawapiwa, Ronald Chitiyo, Tafadzwa Kutinyu, Blessing Moyo, Marshal Medehwe en Tendai Ndlovu nog af. Naast Musona zit ook Marvelous Nakamba in de Zimbabwaanse selectie. De middenvelder van Vitesse wordt al een tijdje bij verschillende topclubs, waaronder Anderlecht, geciteerd. Zimbabwe neemt het in de groepsfase van de Africa Cup in groep B op tegen Algerije, Tunesië en Senegal.

Eerder vandaag kwam ook al het nieuws dat Hugo Broos Sebastien Siani zou oproepen voor Kameroen. KVO is dus aardig in trek.

(Belga/FJA)