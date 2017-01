KV Oostende wint in Genk en speelt voor het eerst in zijn bestaan de bekerfinale

KV Oostende schreef dinsdagavond geschiedenis! Voor het eerst in zijn bestaan plaatste het zich voor de bekerfinale. Na de 1-1 in de heenmatch werd het dinsdag 0-1 in Genk. De Limburgers misten andermaal heel wat kansen, William Dutoit stopte zelfs een elfmeter.