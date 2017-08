KV Oostende verslikt zich in frivool Moeskroen

In een flauwe eerste helft maakte Moeskroen indruk met enkele vlotte combinaties, maar doelkansen creëren lukte niet echt. KV Oostende kwam zwak voor de dag en stapelde het balverlies op. De ploeg van Marc Coucke had wel met een voorsprong de rust in moeten gaan.

Knowledge Musona mocht alleen op doelman Jean Butez afstormen, maar scoorde niet. De Zimbabwaan haalde ook in de tweede helft de frustratie van de Oostendse fans op zijn nek, nadat hij op het uur over een gapende doelmond had gemikt.

Oostende kreeg vijf minuten later het deksel op de neus. Nieuwkomer Jonathan Bolingi, die gehuurd wordt van Standard, kopte op aangeven van Fabrice Olingo de 0-1 tegen de netten. KV Oostende drong nog aan, maar scoren lukte niet meer.

In de slotfase maaide Sébastien Siani de doorgebroken Amallah neer, scheidsrechter Alexandre Boucaut duwde de Kameroense middenvelder de rode kaart onder de neus.

KV Oostende doet zo weinig vertrouwen op met het oog op het Europa League-duel van donderdag tegen het Franse Olympique Marseille. De troepen van Yves Vanderhaeghe moeten in de Versluys Arena een 4-2 nederlaag goedmaken.

