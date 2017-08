KV Oostende verliest van Waasland-Beveren na rampzalig wedstrijdbegin

In de Versluys Arena ging KVO rampzalig van start. Doelman Silvio Proto liet een eenvoudige voorzet glippen, waardoor Nana Opoku Ampomah al na drie minuten de bal in een leeg doel kon deponeren. En na elf minuten was het al 0-2. Zarko Tomasevic liet een pass van Brecht Capon rollen. Zinho Gano kon simpel Proto omspelen. Vlak voor rust kwam de thuisploeg helemaal in vieze papieren te zitten. Ryota Morioka mocht vrij voorzetten en Gano kopte zijn tweede van de avond binnen.

Na de rust ging KV OOstende op zoek naar het eerste competitiedoelpunt. Een voorzet van Fernando Canesin dwarrelde nog tegen de kruising, maar het team van Philippe Clement hield stand.

De kustploeg ziet zo de competitiestart compleet de mist in gaan. KVO heeft 0 op 9 en is helemaal onderaan in de stand terug te vinden. Waasland-Beveren is zesde met 5 op 9.

