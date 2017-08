KV Oostende verliest met het kleinste verschil tegen Anderlecht

Het was wachten tot de 78ste minuut voor wat vuurwerk in het Constant Vanden Stockstadion. Henry Onyekuru, die zijn debuut maakte bij de landskampioen, mikte het leer naar de verste hoek. Silvio Proto bracht redding, maar Sofiane Hanni was goed gevolgd om de bal toch binnen te duwen. Meer was niet nodig voor Anderlecht om de eerste zege van het seizoen te boeken.

Paars-wit telt vier op zes, nadat het op de eerste speeldag op een scoreloos gelijkspel bleef steken bij Antwerp. KV Oostende blijft puntenloos, na de 0-1-nederlaag tegen Excel Moeskroen van vorige week.

(Belga)