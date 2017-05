KV Oostende moet langs RC Genk voor Europees voetbal

Racing Genk had bij de pauze al zijn schaapjes op het droge. Eerst trapte kapitein Thomas Buffel (32.) op aangeven van Jean-Paul Boëtius de bal tegen de touwen, en op slag van rust verdubbelde diezelfde Boëtius (43.), na een knappe assist van Siebe Schrijvers, de score.

In de tweede helft ging Racing op zijn elan door. Mbwana Samatta (55.) strafte nonchalant verdedigen van de Truiense defensie af en lobde de bal met veel gevoel over de uitkomende doelman Pirard. De Limburgse derby was na het derde doelpunt helemaal gespeeld en Genk controleerde de match rustig uit.

Genk en Sint-Truiden speelden de finale omdat beide teams zich tot groepswinnaar in de twee poules van play-off II kroonden. De partij vond plaats in de Luminus Arena, omdat Genk in de reguliere competitie boven STVV eindigde. Het barrageduel voor Europees voetbal vindt woensdag om dezelfde reden plaats in de Versluys Arena in Oostende.

(Belga - foto's Belga)