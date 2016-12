KV Oostende laat zich verrassen door Eupen

De match was nog niet goed begonnen of KV Oostende stond al achter. Mamadou Sylla zette zich door op de rechterflank en Henry Onyekuru werkte knap af. Zaten de KVO-spelers al met hun vakantie in het achterhoofd? Of kwamen ze nog maar net van de feesttafel? Oostende bakte er in de eerste helft werkelijk niets van, tot grote frustratie van het thuispubliek. De kustploeg mocht zelfs van geluk spreken dat het slechts 0-1 stond na de eerste helft, met voorsprong de slechtste helft van het seizoen voor KV Oostende.

Geen beterschap in de tweede helft. Dit keer scoorde Eupen in de tweede minuut via Sylla meteen de 0-2. De KVO-defensie had het de eerste helft knap lastig met Sylla en Onyekuru en in de tweede was er niet direct beterschap merkbaar. Na een tiental minuten was er dan toch doelgericht voetbal bij KVO. Dimata ging twee keer neer in het strafschopgebied, maar twee keer ving hij bot bij scheids Geldhof. Voor Oostende het sein om door te duwen. KVO creëerde kansen, maar telkens gingen het naast of stond de Eupense goalie Niasse in de weg. De druk steeg en iIn de 82ste minuut was het dan toch prijs via Dimata: 1-2. KVO duwde en duwde, maar Eupen kraakte niet en in blessuretijd werd het 1-3 via Oneykuru. Na die goal kreeg KVO nog een penalty, maar die werd gemist door Musona.

Eupen mag zich op de borst kloppen. Voor Oostende is dit nog maar de eerste thuisnederlaag van het seizoen.

(OVG)