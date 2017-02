KV Oostende gaat ruim winnen bij Westerlo en blijft op Play-Off I-koers

KV Oostende is zaterdag op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League met 0-4 (rust 0-0) gaan winnen op het veld van Westerlo. Landry Dimata, Knowledge Musona, Michiel Jonckheere en Adam Marusic waren de Oostendse doelpuntenmakers. KVO doet een uitstekende zaak in de strijd om Play-Off I.