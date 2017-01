KV Oostende begint met vertimmerd elftal aan bekermatch tegen Racing Genk

Door de Africa Cup zijn Ovono, Siani en Musona niet inzetbaar. Daarnaast is Proto geblesseerd en Tomasevic geschorst. En dus moet Vanderhaeghe sleutelen aan zijn elftal. William Dutoit maakt zijn debuut vanavond in doel bij KV Oostende. In de verdediging: Capon, Rozehnal, Milic en Marusic (misschien komt ook Godeau in de ploeg). Het middenveld: Jonckheere, Vandendriessche, Berrier, Canesin, El Ghanassy (Cyriac). Dimata is de enige spits. Op de bank zitten Chopin, Godeau, Bossaerts, Jali, Conté, Pedersen en Cyriac (El Ghanassy). Om de sterkte van KV Oostende aan te tonen: ondanks alle afwezigen valt een fitte Joseph Akpala alsnog naast de 18. Ook linksachter Fabien Antunes is niet geselecteerd.

Bij Racing Genk staat de opvallendste nieuwkomer aan de zijlijn: trainer Albert Stuivenberg maakt dinsdag zijn debuut in Oostende.

Op de Africa Cup viel Knowledge Musona overigens geblesseerd uit in de openingsmatch van Zimbabwe. Na 12 minuten werd hij vervangen. "Het is slechts een lichte verrekking van de eerste graad en geen spierscheur", staat er te lezen in de Zimbabwaanse pers. "Het is zeker geen scheurtje en normaal gezien is hij voor de derde match van de poulefase weer inzetbaar. Hij mist wel nog de tweede match. We nemen zeker geen risico met hem. Zijn blessure is overigens niet dezelfde als die in Oostende."

(OVG)