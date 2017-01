Kameroen-coach Hugo Broos selecteert Siani (KV Oostende) voor Africa Cup

De voorbereiding van Kameroen op de Africa Cup liep de afgelopen weken allesbehalve op wieltjes. Broos maakte op 12 december een voorselectie van 35 spelers bekend, maar met Maxim Choupo-Moting (Schalke 04), Andre Onana (Ajax), Joël Matip (Liverpool), Guy Roland Assembe (Nancy), Allan Nyom (West Bromwich Albion), Maxime Poundje (Girondins Bordeaux), Andre-Frank Zambo Anguissa (Olympique Marseille) en Ibrahim Amadou (Lille) zegden liefst acht spelers af. Woensdag liet Broos ook nog Henri Bedimo (Olympique Marseille), Aurélien Chedjou (Galatasaray), Franck Kom (Karlsruher) en Anatole Abang (Hobro IK) thuis.

Sébastien Siani en Collins Fai zijn er wel bij, net als Arnaud Djoum (Hearts). Djoum heeft ook de Belgische nationaliteit en speelde enkele interlands voor de Belgische nationale jeugdelftallen. Vorig jaar besliste de ex-speler van Jette, Brussels en Anderlecht uiteindelijk toch voor Kameroen te opteren.

Kameroen is in de groepsfase van de Africa Cup ingedeeld in groep A, met naast thuisland Gabon ook nog Burkina Faso en Guinea-Bissau.

