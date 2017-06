IN BEELD Supporters schreeuwen KV Oostende naar Europees voetbal

De Versluys Arena was woensdagavond goed gevuld voor de finale tegen KRC Genk, waarin KV Oostende er uiteindelijk in slaagde om voor het eerst in de clubgeschiedenis Europees voetbal af te dwingen. Onze fotograaf mengde zich tussen de supporters.