Gohi Bi Cyriac (KV Oostende) trekt op huurbasis naar Fulham

Dat heeft het nummer elf uit de Championship dinsdag bekendgemaakt. De 26-jarige Ivoriaan kwam in de zomer van 2015 over van recordkampioen Anderlecht. Daarvoor speelde hij voor Standard en, in eigen land, voor ASEC Mimosas. Vorig seizoen was Cyriac met 14 competitiedoelpunten nog topschutter bij KV Oostende. Dit seizoen trof hij als doublure voor Dimata vier keer raak in de Jupiler Pro League en scoorde hij driemaal in de Beker van België.

"Ik ben heel blij hier te zijn", verklaart Cyriac over zijn overgang naar de club van Denis Odoi. "Al van jongs af aan wilde ik in de Premier League spelen, en ik denk dat ik dat kan doen met deze club."

